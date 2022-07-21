ЦБ не получал ходатайства на покупку российской «дочки» HSBC
Центробанк не получал ходатайства на покупку дочернего банка финансовой группы HSBC в России, поэтому регулятор не изучает возможность такой сделки, сообщила пресс-служба ЦБ.
«По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает», — отметили в регуляторе.
Представитель Экспобанка отказался от комментариев.
Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на представителя HSBC, что группа подписала соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку, однако сделку должны согласовать российские регулирующие органы.
15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам на продажу активов в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.
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