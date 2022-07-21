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Финансы

ЦБ не получал ходатайства на покупку российской «дочки» HSBC

Ведомости

Центробанк не получал ходатайства на покупку дочернего банка финансовой группы HSBC в России, поэтому регулятор не изучает возможность такой сделки, сообщила пресс-служба ЦБ.

«По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает», — отметили в регуляторе.

Представитель Экспобанка отказался от комментариев.

Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на представителя HSBC, что группа подписала соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку, однако сделку должны согласовать российские регулирующие органы.

15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам на продажу активов в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.

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Ранее по теме: HSBC заключил соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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