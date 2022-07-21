ЦБ не получал ходатайства на покупку российской «дочки» HSBC

15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам на продажу активов в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.