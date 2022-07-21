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Финансы

HSBC заключил соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку

Ведомости

Финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку, сообщил Reuters со ссылкой на представителя компании.

«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100% своих долей участия в HSBC Bank (RR) LLC АО "Экспобанк", — рассказали в компании. Там отметили, что сделку должены одобрить регулирующие органы России. Экспобанк не ответил на запрос издания.

15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.

Ранее сегодня Reuters сообщил, что после такого заявления российские подразделения Raiffeisen Bank International и Citi начали искать новых сотрудников взамен тех, кто уволился и уехал из страны после начала спецоперации. Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84.

Ранее по теме: Иностранные банки не смогут продать свои активы в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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