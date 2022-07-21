HSBC заключил соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку

Ранее сегодня Reuters сообщил, что после такого заявления российские подразделения Raiffeisen Bank International и Citi начали искать новых сотрудников взамен тех, кто уволился и уехал из страны после начала спецоперации. Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84.