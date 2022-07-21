HSBC заключил соглашение о продаже российской «дочки» Экспобанку
Финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку, сообщил Reuters со ссылкой на представителя компании.
«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100% своих долей участия в HSBC Bank (RR) LLC АО "Экспобанк", — рассказали в компании. Там отметили, что сделку должены одобрить регулирующие органы России. Экспобанк не ответил на запрос издания.
15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.
Ранее сегодня Reuters сообщил, что после такого заявления российские подразделения Raiffeisen Bank International и Citi начали искать новых сотрудников взамен тех, кто уволился и уехал из страны после начала спецоперации. Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84.