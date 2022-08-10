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Финансы

ЦБ предложил альтернативу блокировке переводов свыше 10 000 рублей

Ведомости

ЦБ не поддержал идею замораживать переводы свыше 10 000 руб. на промежуточных счетах для борьбы с мошенниками, вместо этого регулятор предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», когда отправитель средств может отменить перевод, пишет РБК.

Ранее с идеей о заморозке переводов выступили представители Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, сообщили «Известия». Для разморозки отправленного перевода на промежуточный счет или при получении кредитов предлагается ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

В пресс-службе ЦБ рассказали РБК, что из-за активного использования злоумышленниками методов социальной инженерии граждане подтверждают свои переводы даже при наличии механизмов подтверждений банковских операций. Регулятор считает, что более эффективной мерой станет введение возможности возврата похищенных денег гражданам. 

Как отмечает РБК, при участии ЦБ разработан законопроект, который вводит двухдневный «период охлаждения», в течение которого отправитель может отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных средств.

В конце июля в Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками, писал «Коммерсантъ». Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. 

По данным ЦБ, в I квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, похитили с помощью методов социальной инженерии.

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Ранее по теме: «Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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