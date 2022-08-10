ЦБ предложил альтернативу блокировке переводов свыше 10 000 рублей

В конце июля в Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками, писал «Коммерсантъ». Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций.