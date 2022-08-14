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Цена биткойна впервые с середины июня превысила $25 000

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе торгов 14 августа поднялась выше $25 000 впервые с середины июня, сообщает Bloomberg. Эта криптовалюта сейчас стоит примерно на 46% меньше, чем было год назад, отмечает агентство.

Рост цены составил 2% в первые часы с начала торгов, далее стоимость криптовалюты снова начала падать.

Цена одного биткойна в середине июня опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. Это примерно в 3,7 раза меньше, чем на пике в ноябре 2021 г., когда стоимость криптовалюты почти достигла рекордных $68 000.

Вторая по популярности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала сегодняшних торгов на 1% до $2011 на фоне оптимизма по поводу перехода блокчейна сети на более совершенный протокол Proof-of-Stake.

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В июне стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют переживала стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США.

15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением с 1994 г. Изменение ставки и «токсичные новости» нанесли ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта, отмечает агентство. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.

В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Тогда криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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