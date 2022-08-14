Цена биткойна впервые с середины июня превысила $25 000

Цена одного биткойна в середине июня опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. Это примерно в 3,7 раза меньше, чем на пике в ноябре 2021 г., когда стоимость криптовалюты почти достигла рекордных $68 000.