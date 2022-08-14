Цена биткойна впервые с середины июня превысила $25 000
Стоимость биткойна в ходе торгов 14 августа поднялась выше $25 000 впервые с середины июня, сообщает Bloomberg. Эта криптовалюта сейчас стоит примерно на 46% меньше, чем было год назад, отмечает агентство.
Рост цены составил 2% в первые часы с начала торгов, далее стоимость криптовалюты снова начала падать.
Цена одного биткойна в середине июня опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. Это примерно в 3,7 раза меньше, чем на пике в ноябре 2021 г., когда стоимость криптовалюты почти достигла рекордных $68 000.
Вторая по популярности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала сегодняшних торгов на 1% до $2011 на фоне оптимизма по поводу перехода блокчейна сети на более совершенный протокол Proof-of-Stake.
В июне стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют переживала стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США.
15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением с 1994 г. Изменение ставки и «токсичные новости» нанесли ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта, отмечает агентство. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.
В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Тогда криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен.