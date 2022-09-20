Зампред правления «Сбера» Златкис покинула должность
Зампред правления «Сбера» Белла Златкис, находящаяся под санкциями США, объявила, что выходит из его состава после 18 лет работы, сообщается на сайте кредитной организации.
«18 лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава», – заявила она.
Наблюдательный совет «Сбера» удовлетворил ее просьбу, добавили в пресс-службе банка.
Златкис пришла в «Сбер» в 2004 г., до этого работала на различных должностях в Минфине России и РСФСР. Является кандидатом экономических наук, имеет звание «Заслуженный экономист РФ»,
В начале апреля Сбербанк попал под полные американские блокирующие санкции. Сразу после начала военной спецоперации под санкции США попали глава Сбербанка Герман Греф и первый зампред Александр Ведяхин. Греф, Ведяхин и ныне экс-первый зампред банка Лев Хасис также оказались под британскими санкциями.
8 мая SDN-лист пополнился еще восемью руководителями высшего звена. Под санкции попали сразу несколько членов правления: первые зампреды Кирилл Царев и Анатолий Попов, а также, помимо Златкис, зампреды Ольга Голодец, Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, финансовый директор Александра Бурико и член правления Наталья Алымова. После этого несколько топ-менеджеров «Сбера» покинули банк.
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