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Экономика

РБК: правительство сможет продавать долги других стран неподсанкционным лицам

Ведомости

Правительство России со следующего года сможет уступать права требования к иностранным государствам и юрлицам по их долгам перед РФ, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций. Такой механизм может быть закреплен в федеральном бюджете, пишет РБК.

При этом передаваться такие долги могут юрлицам, работающим на территории стран-должников и не попавшим под санкции. В материалах к проекту бюджета говорится, что по достижении договоренностей о продаже двусторонних долгов расчеты будут проводиться в тех валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.

По итогам этого года проценты по госкредитам, предоставленным РФ другим странам и их юрлицам, составят 9,7 млрд руб. после 52,1 млрд руб. годом ранее. В 2023 г., однако, они вновь вырастут – до 40,3 млрд руб., считает правительство.

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В феврале министерство финансов США запретило американским резидентам участвовать в операциях с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Министерством финансов. Евросоюз также запретил проводить операции по управлению резервами и активами Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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