РБК: правительство сможет продавать долги других стран неподсанкционным лицам

При этом передаваться такие долги могут юрлицам, работающим на территории стран-должников и не попавшим под санкции. В материалах к проекту бюджета говорится, что по достижении договоренностей о продаже двусторонних долгов расчеты будут проводиться в тех валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.