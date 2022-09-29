РБК: правительство сможет продавать долги других стран неподсанкционным лицам
При этом передаваться такие долги могут юрлицам, работающим на территории стран-должников и не попавшим под санкции. В материалах к проекту бюджета говорится, что по достижении договоренностей о продаже двусторонних долгов расчеты будут проводиться в тех валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.
По итогам этого года проценты по госкредитам, предоставленным РФ другим странам и их юрлицам, составят 9,7 млрд руб. после 52,1 млрд руб. годом ранее. В 2023 г., однако, они вновь вырастут – до 40,3 млрд руб., считает правительство.
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