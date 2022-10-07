Испанский банк Santander перестал обслуживать российские карты UnionPay
Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание выпущенных российскими банками карт китайской платежной системы UnionPay, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», – сообщили в банке.
В пресс-службе уточнили, что решение было принято недавно, но оно уже реализуется на всей территории Испании.
Ранее ТАСС сообщил, что обслуживание российских карт UnionPay прекращают чешские банки, в частности, одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Чехии – «Коммерческий банк».
Обслуживание карт UnionPay полностью прекратила финская сеть Nosto – единственная компания в стране, которая сотрудничала с UnionPay. Такое решение было принято из-за повышения спроса на наличные, которые снимали с карт российские туристы.
В начале сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что POS-терминалы подсанкционных банков перестали принимать карты UnionPay. Собеседник издания сообщил, что китайская платежная система «по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии».
После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России. В итоге россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. В связи с этим большую популярность среди граждан РФ приобрели карты китайской платежной системы UnionPay.