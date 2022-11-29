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Финансы

Переводы из России в Казахстан выросли в 13 раз

Ведомости

Объем денежных переводов из России в Казахстан увеличился до 42,7 млрд тенге (5,6 млрд руб.) в октябре, что в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Нацбанка республики.

Число транзакций через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact при этом выросло в пять раз до 123 400, что стало максимальным значением с начала года. В месячном же выражении объем переводов увеличился на 19% по сравнению с сентябрем, а число операций – на 20%.

Несмотря на ускорение темпов роста этих показателей после объявления в России частичной мобилизации, объем переводов не достиг пиковых значений, зафиксированных в мае (45,6 млрд тенге), июне (66,9 млрд) и июле (54,6 млрд). Доля России по объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа составила в октябре 57,5%, на втором месте – Киргизия (14%), из которой было отправлено в Казахстан 10,4 млрд тенге (1,34 млрд руб.).

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, после чего россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В начале ноября ФСБ России опубликовала данные, согласно которым число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 г. стало рекордным за пять лет. В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ въехали около 200 000 россиян, сообщали в начале октября в МВД республики, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных