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В октябре россияне оформили 471 000 загранпаспортов

Ведомости

В октябре россияне оформили 471 000 загранпаспортов, что на 48 000 больше по сравнению с сентябрем, следует из опубликованных данных МВД РФ о миграционной ситуации в стране.

При этом всего за первые десять месяцев 2022 г. россияне получили 4,35 млн загранпаспортов. За аналогичный период в 2021 г. было выдано 3,24 млн документов.

Как отмечает РБК, рост числа загранпаспортов в октябре стал исключением, поскольку традиционно этот показатель снижается после периода летних отпусков. Так, в 2021 г. МВД выдало 355 000 загранпаспортов в октябре, при этом в сентябре россияне оформили 400 000 документов. Аналогичная ситуация складывалась в 2018 и 2019 гг., пишет РБК.

В то же время число полученных загранпаспортов в октябре 2022 г. не стало максимальным. В марте россияне оформили 553 000 заграничных паспортов. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 36%.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В Минобороны говорили, что передвижение граждан ограничено не будет. В конце сентября правительственный портал «Объясняем.рф» также отмечал, что порядок выдачи загранпаспортов поменялся. Получить документ не смогут только призванные на военную службу.

Вместе с тем после объявления частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В начале ноября ФСБ России опубликовала данные, согласно которым число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 г. стало рекордным за пять лет.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. 31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, заявив, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных