В октябре россияне оформили 471 000 загранпаспортов

Вместе с тем после объявления частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В начале ноября ФСБ России опубликовала данные, согласно которым число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 г. стало рекордным за пять лет.