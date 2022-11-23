В октябре россияне оформили 471 000 загранпаспортов
В октябре россияне оформили 471 000 загранпаспортов, что на 48 000 больше по сравнению с сентябрем, следует из опубликованных данных МВД РФ о миграционной ситуации в стране.
При этом всего за первые десять месяцев 2022 г. россияне получили 4,35 млн загранпаспортов. За аналогичный период в 2021 г. было выдано 3,24 млн документов.
Как отмечает РБК, рост числа загранпаспортов в октябре стал исключением, поскольку традиционно этот показатель снижается после периода летних отпусков. Так, в 2021 г. МВД выдало 355 000 загранпаспортов в октябре, при этом в сентябре россияне оформили 400 000 документов. Аналогичная ситуация складывалась в 2018 и 2019 гг., пишет РБК.
В то же время число полученных загранпаспортов в октябре 2022 г. не стало максимальным. В марте россияне оформили 553 000 заграничных паспортов. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 36%.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В Минобороны говорили, что передвижение граждан ограничено не будет. В конце сентября правительственный портал «Объясняем.рф» также отмечал, что порядок выдачи загранпаспортов поменялся. Получить документ не смогут только призванные на военную службу.
Вместе с тем после объявления частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В начале ноября ФСБ России опубликовала данные, согласно которым число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 г. стало рекордным за пять лет.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. 31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, заявив, что в этом вопросе «поставлена точка».
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