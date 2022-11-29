Газета
Финансы

Мосбиржа приостановит торги облигациями «Детского мира» с 6 декабря

Ведомости

Московская биржа сообщила о приостановке торгов облигациями «Детского мира» с 6 декабря, передает пресс-служба торговой площадки.

«В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 29.11.2022 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 06.12.2022 в отношении следующих ценных бумаг», — говорится в сообщении касательно торгов облигациями «Детского мира».

14 ноября «Детский мир» определил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией компании в размере 71,5 руб. за штуку. Ранее стало известно, что совет директоров «Детского мира» планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Внеочередное общее собрание акционеров компании пройдет 29 декабря.

Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.

После этого объявления за два торговых дня — 7 и 8 ноября — акции «Детского мира» растеряли почти 30% стоимости. Это в «Детском мире» объяснили тем, что из 60% торгуемых на Мосбирже акций компании значительную долю держат иностранные инвестфонды, в том числе из недружественных юрисдикций: они, в частности, не могут совершать сделки с бумагами.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Акции «Детского мира» падают второй день подряд: что делать инвесторам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных