Цена биткойна превысила $23 000 впервые с августа
Стоимость биткойна в субботу достигала $23 000 впервые с августа прошлого года, свидетельствуют данные портала Coindesk.
В 13:01 мск криптовалюта в ходе торговой сессии торговалась на уровне $23 056, рост составил 10,01%. Ранее стоимость биткойна поднималась выше $23 000 19 августа прошлого года.
По состоянию на 13:59 стоимость биткойна вновь начала снижаться, курс составил $22 755. За последние сутки изменение цены составило 8,54%, сообщает Coindesk.
9 ноября прошлого года биткойн впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости. Это произошло на фоне новостей о крахе криптобиржи FTX.
14 августа стоимость биткойна в ходе торгов поднималась выше $25 000, тогда криптовалюта стоила примерно на 46% меньше, чем было год назад. В середине июня цена биткойна опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. В ноябре 2021 г. криптовалюта впервые в истории подорожала до $69 000.