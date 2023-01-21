Цена биткойна превысила $23 000 впервые с августа

14 августа стоимость биткойна в ходе торгов поднималась выше $25 000, тогда криптовалюта стоила примерно на 46% меньше, чем было год назад. В середине июня цена биткойна опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. В ноябре 2021 г. криптовалюта впервые в истории подорожала до $69 000.