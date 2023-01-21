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Цена биткойна превысила $23 000 впервые с августа

Ведомости

Стоимость биткойна в субботу достигала $23 000 впервые с августа прошлого года, свидетельствуют данные портала Coindesk. 

В 13:01 мск криптовалюта в ходе торговой сессии торговалась на уровне $23 056, рост составил 10,01%. Ранее стоимость биткойна поднималась выше $23 000 19 августа прошлого года.

По состоянию на 13:59 стоимость биткойна вновь начала снижаться, курс составил $22 755. За последние сутки изменение цены составило 8,54%, сообщает Coindesk.

9 ноября прошлого года биткойн впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости. Это произошло на фоне новостей о крахе криптобиржи FTX.

14 августа стоимость биткойна в ходе торгов поднималась выше $25 000, тогда криптовалюта стоила примерно на 46% меньше, чем было год назад. В середине июня цена биткойна опускалась почти до $18 000, что стало минимумом с конца 2020 г. В ноябре 2021 г. криптовалюта впервые в истории подорожала до $69 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных