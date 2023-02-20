Банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram

Войлуков отметил, что этот инструмент стал заменой для клиентов банков, которые лишились приложений из-за санкций. Он пояснил, что в данном случае Telegram является «просто интерфейсом», через который не обрабатывается платежная и персональная информация, поэтому риска ее утечки нет.