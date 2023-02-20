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Финансы

Банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram

Ведомости

Ассоциация банков России обратится к Роскомнадзору с просьбой не запрещать обслуживание клиентов кредитных организаций через Telegram. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

«Ассоциация направит свою позицию по Telegram в Роскомнадзор и попросит не запрещать работать банкам через данный мессенджер», — рассказал он (цитата по «Прайму»).

Войлуков отметил, что этот инструмент стал заменой для клиентов банков, которые лишились приложений из-за санкций. Он пояснил, что в данном случае Telegram является «просто интерфейсом», через который не обрабатывается платежная и персональная информация, поэтому риска ее утечки нет.

В конце января в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram попадет под ограничения в передаче платежной информации после вступления в силу поправок в закон «Об информации». Изменения вступят в силу 1 марта 2023 г. Закон ограничивает взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры.

15 февраля директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин предостерег российские банки от оказания услуг через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. В частности, функцию онлайн-банка в Telegram уже запустили ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ).

В то же время Банк России не видит дополнительных технологических рисков в таких услугах, отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, пресечь действия мошенников можно путем внедрения «антифродовых механизмов».

После этого Бенгин заявил, что банки могут взаимодействовать с клиентами с помощью мессенджеров, но для этого нужно обеспечить надежность каналов коммуникации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных