Банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram
Ассоциация банков России обратится к Роскомнадзору с просьбой не запрещать обслуживание клиентов кредитных организаций через Telegram. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.
«Ассоциация направит свою позицию по Telegram в Роскомнадзор и попросит не запрещать работать банкам через данный мессенджер», — рассказал он (цитата по «Прайму»).
Войлуков отметил, что этот инструмент стал заменой для клиентов банков, которые лишились приложений из-за санкций. Он пояснил, что в данном случае Telegram является «просто интерфейсом», через который не обрабатывается платежная и персональная информация, поэтому риска ее утечки нет.
В конце января в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram попадет под ограничения в передаче платежной информации после вступления в силу поправок в закон «Об информации». Изменения вступят в силу 1 марта 2023 г. Закон ограничивает взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры.
15 февраля директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин предостерег российские банки от оказания услуг через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. В частности, функцию онлайн-банка в Telegram уже запустили ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ).
В то же время Банк России не видит дополнительных технологических рисков в таких услугах, отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, пресечь действия мошенников можно путем внедрения «антифродовых механизмов».
После этого Бенгин заявил, что банки могут взаимодействовать с клиентами с помощью мессенджеров, но для этого нужно обеспечить надежность каналов коммуникации.