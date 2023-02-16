В Минцифры допустили взаимодействие банков с клиентами через мессенджеры

«Видим ли мы возможность взаимодействия с клиентами через мессенджеры? Однозначно да. Это просто задача в первую очередь банков, нас в целом и регуляторов, и сообщества в том, чтобы эти каналы были доверенными. Мы не должны придумать некую концепцию, в которой дальше мы найдем слабое место, где это доверие будет нарушено и им начнут пользоваться все остальные», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).