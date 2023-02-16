В Минцифры допустили взаимодействие банков с клиентами через мессенджеры
Банки могут взаимодействовать с клиентами с помощью мессенджеров, но для этого необходимо обеспечить надежность каналов коммуникации. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Видим ли мы возможность взаимодействия с клиентами через мессенджеры? Однозначно да. Это просто задача в первую очередь банков, нас в целом и регуляторов, и сообщества в том, чтобы эти каналы были доверенными. Мы не должны придумать некую концепцию, в которой дальше мы найдем слабое место, где это доверие будет нарушено и им начнут пользоваться все остальные», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 15 февраля, Бенгин, выступая на этом форуме, предостерег российские банки от оказания услуг через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. По его словам, пользователи часто получают звонки от мошенников под видом ЦБ и МВД через WhatsApp. Он уточнил, что от 65% до 85% всех мошеннических звонков сейчас проходят через этот мессенджер. При этом клиенты не замечают, что мошенники звонят им через WhatsApp.
В середине января в ВТБ запустили функцию онлайн-банка в Telegram, уже 14 февраля в организации сообщили, что рассматривают возможность предоставления услуг в VK и «Одноклассниках», а также на других цифровых площадках. Помимо ВТБ, с Telegram уже также работают Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ). Так, последний еще в 2021 г. запустил бизнес-ассистента для предпринимателей. Альфа-банк же в 2022 г. анонсировал запуск онлайн-банкинга в мессенджере.
Общее число банков, которые стали использовать чат-боты для коммуникации с клиентами, осенью прошлого года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., писали «Ведомости». С помощью чат-ботов можно проверить баланс, узнать, где ближайший банкомат, как активировать карту, досрочно погасить кредит, подключить sms-уведомления и проч.