ВТБ снизит первоначальный взнос по ипотеке на частные дома и таунхаусы

По собственным программам ВТБ минимальная ставка по ипотеке на квартиры и апартаменты со сниженным первым взносом составит 11,4% годовых. При первоначальном взносе от 20% ставка снизится – от 10,9% годовых. На таунхаусы и частные дома ставки будут 11,8% (первоначальный взнос от 10%) и 11,3% (первоначальный взнос 20%). В ВТБ добавили, что в части ипотек на таунхаусы и частные дома от застройщика все условия сохранились, кроме снижения первого взноса.