ВТБ снизит первоначальный взнос по ипотеке на частные дома и таунхаусы
ВТБ снизит первый взнос по ипотеке на дома и таунхаусы, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Изменения вступят в силу с 3 марта.
«С 3 марта минимальный первый взнос в рамках собственных программ банка снижается с 15% до 10% и распространяется как на покупку квартир, так и частных домов. <…> По государственным программам ипотеку со сниженным взносом с 3 марта можно оформить на таунхаусы и дома от застройщика – достаточно внести всего 15% от стоимости объекта вместо 20%», – сообщили в банке.
По собственным программам ВТБ минимальная ставка по ипотеке на квартиры и апартаменты со сниженным первым взносом составит 11,4% годовых. При первоначальном взносе от 20% ставка снизится – от 10,9% годовых. На таунхаусы и частные дома ставки будут 11,8% (первоначальный взнос от 10%) и 11,3% (первоначальный взнос 20%). В ВТБ добавили, что в части ипотек на таунхаусы и частные дома от застройщика все условия сохранились, кроме снижения первого взноса.