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ВТБ снизит первоначальный взнос по ипотеке на частные дома и таунхаусы

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ВТБ снизит первый взнос по ипотеке на дома и таунхаусы, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Изменения вступят в силу с 3 марта.

«С 3 марта минимальный первый взнос в рамках собственных программ банка снижается с 15% до 10% и распространяется как на покупку квартир, так и частных домов. <…> По государственным программам ипотеку со сниженным взносом с 3 марта можно оформить на таунхаусы и дома от застройщика – достаточно внести всего 15% от стоимости объекта вместо 20%», – сообщили в банке.

По собственным программам ВТБ минимальная ставка по ипотеке на квартиры и апартаменты со сниженным первым взносом составит 11,4% годовых. При первоначальном взносе от 20% ставка снизится – от 10,9% годовых. На таунхаусы и частные дома ставки будут 11,8% (первоначальный взнос от 10%) и 11,3% (первоначальный взнос 20%). В ВТБ добавили, что в части ипотек на таунхаусы и частные дома от застройщика все условия сохранились, кроме снижения первого взноса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных