РБК: Евросоюз разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT

В рамках десятого пакета санкций ЕС под ограничения попали три российских финкомпании – Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». Приложения последнего пропали из App Store, после чего «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом. В прошлый раз о закрытии SWIFT-переводов «Тинькофф банк» сообщил в конце октября 2022 г. Тогда также были ограничены переводы в Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.