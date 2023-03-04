РБК: Евросоюз разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT
Банки могут использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, в том числе факс и электронную почту, если кредитная организация не находится под блокирующими санкциями Евросоюза, следует из разъяснений блока от 28 февраля. Документ может касаться Россельхозбанка, передает РБК.
Как следует из разъяснений, не попавшие под ограничения банки могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли, а в качестве альтернативы SWIFT предлагается использовать «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями»: бумагу, факс, электронную почту и т. п.
ЕС ввел санкции против Россельхозбанка в июне 2022 г. в рамках шестого пакета ограничительных мер. Тогда кредитная организация была отключена от системы SWIFT. Кроме того, Россельхозбанк попал под санкции США, Канады, Великобритании и Японии.
В начале ноября Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Россия обратилась к ЕС с просьбой смягчить санкции в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна и удобрений. В МИД РФ позднее заявили, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.
В рамках десятого пакета санкций ЕС под ограничения попали три российских финкомпании – Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». Приложения последнего пропали из App Store, после чего «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом. В прошлый раз о закрытии SWIFT-переводов «Тинькофф банк» сообщил в конце октября 2022 г. Тогда также были ограничены переводы в Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. В банке уточнили, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечения приемлемого уровня сервиса по причине ужесточения требований западных контрагентов.
Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций.
В России аналогом международной системы выступает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, созданная в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Осенью прошлого года стало известно о проработке властями нового механизма расчетов с дружественными странами, в основе которой будет стыковка СПФС и его национальных аналогов в других государствах.