«Золотая корона» объяснила отказ от переводов с карт подсанкционных банков

На следующий день ЕС также ввел санкции против «Тинькофф банка», Альфа-банка и Росбанка. Приложение Альфа-банка недоступно в App Store с апреля 2022 г., когда кредитная организация попала под американские санкции. По той же причине в декабре прошлого года из магазина удалили приложение Росбанка. 3 марта «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом.