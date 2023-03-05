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Финансы

«Золотая корона» объяснила отказ от переводов с карт подсанкционных банков

Ведомости

У пользователей сервиса денежных переводов «Золотая корона» возникли проблемы при переводах с карт банков, которые попали под ограничения западных стран, в сервисе отказ от проведения операций объяснили риском нарушения санкционного режима, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Золотой короны».

Пользователи сервиса, как уточняет издание, не смогли совершить переводы с карт «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка, которые находятся под санкциями.

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран», — говорится в сообщении пресс-службы.

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24 февраля США расширили санкционный список российских банков, включив туда 11 организаций. Под ограничения попали МКБ, МТС-банк, «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье».

На следующий день ЕС также ввел санкции против «Тинькофф банка», Альфа-банка и Росбанка. Приложение Альфа-банка недоступно в App Store с апреля 2022 г., когда кредитная организация попала под американские санкции. По той же причине в декабре прошлого года из магазина удалили приложение Росбанка. 3 марта «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом.

Ранее ряд российских банков были отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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