«Золотая корона» объяснила отказ от переводов с карт подсанкционных банков
Пользователи сервиса, как уточняет издание, не смогли совершить переводы с карт «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка, которые находятся под санкциями.
«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран», — говорится в сообщении пресс-службы.
24 февраля США расширили санкционный список российских банков, включив туда 11 организаций. Под ограничения попали МКБ, МТС-банк, «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье».
На следующий день ЕС также ввел санкции против «Тинькофф банка», Альфа-банка и Росбанка. Приложение Альфа-банка недоступно в App Store с апреля 2022 г., когда кредитная организация попала под американские санкции. По той же причине в декабре прошлого года из магазина удалили приложение Росбанка. 3 марта «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом.
Ранее ряд российских банков были отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.