Трафик российского аналога SWIFT вырос более чем втрое
Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ в прошлом году вырос более чем втрое, говорится в годовом отчете Банка России за 2022 г.
«По сравнению с 2021 г. трафик СПФС вырос более чем в три раза», – отмечается в отчете.
В декабре 2022 г. к российскому аналогу SWIFT подключились три азербайджанских банка. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, в мире также растет интерес к использованию платежной системы «Мир».
СПФС Банка России была создана в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Осенью прошлого года стало известно о проработке властями нового механизма расчетов с дружественными странами, в основе которого будет стыковка СПФС и его национальных аналогов в других государствах.
Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций.