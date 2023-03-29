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Финансы

Трафик российского аналога SWIFT вырос более чем втрое

Ведомости

Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ в прошлом году вырос более чем втрое, говорится в годовом отчете Банка России за 2022 г.

«По сравнению с 2021 г. трафик СПФС вырос более чем в три раза», – отмечается в отчете.

В декабре 2022 г. к российскому аналогу SWIFT подключились три азербайджанских банка. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, в мире также растет интерес к использованию платежной системы «Мир».

СПФС Банка России была создана в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Осенью прошлого года стало известно о проработке властями нового механизма расчетов с дружественными странами, в основе которого будет стыковка СПФС и его национальных аналогов в других государствах.

Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», НовикомбанкПромсвязьбанкСовкомбанк и еще ряд кредитных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных