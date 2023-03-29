Трафик российского аналога SWIFT вырос более чем втрое

СПФС Банка России была создана в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от SWIFT. Осенью прошлого года стало известно о проработке властями нового механизма расчетов с дружественными странами, в основе которого будет стыковка СПФС и его национальных аналогов в других государствах.