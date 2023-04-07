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Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала апреля 2022 года

Ведомости

Курс евро на Московской бирже превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 г., следует из данных торгов.

К 13:10 мск курс евро достиг 91,32 руб. Доллар в то же время стоил 83,23 руб. и также обновил максимум с апреля 2022 г. Китайский юань подорожал до 12,1 руб.

6 апреля Центральный банк (ЦБ) России поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 руб. соответственно. За день до этого, 5 апреля, Центробанк увеличил курсы американской и европейской валют на 1,4 руб. и на 2,1 руб. соответственно.

Курс евро растет последние несколько недель, – 30 марта стоимость валюты превысила 84 руб., а 6 апреля европейская валюта достигла 88 руб. 7 апреля евро перешел отметку уже в 90 руб.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине и введения новых санкций в отношении России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,4 руб. Для стабилизации ситуации властями были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.

После этого рубль начал укрепляться и 30 июня достиг минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Снижение курса рубля началось в декабре – тогда евро торговался до 75,65 руб.

Ранее по теме: Почему юань к рублю укрепляется и как долго это продлится

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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