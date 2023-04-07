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Курс евро превысил 90 рублей

Ведомости

Курс евро на Мосбирже превысил 90 руб. впервые с 14 апреля 2022 г., следует из данных торгов.

По состоянию на 07:56 мск курс евро достиг 90,335 руб. К 08:00 рост замедлился до 90 руб. Рост евро составлял 1,2% к цене закрытия 6 апреля, на уровне 89,15 руб. 

Курс доллара на открытии торгов также начал расти по сравнению с ценой закрытия в 81,375 руб. К 07:01 мск доллар торговался по 81,5 руб., а уже к 07:54 достиг 82,467 руб., после чего стал постепенно снижаться – к 08:03 американская валюта торговалась на уровне 82,1 руб.

Накануне, 6 апреля, ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 руб. соответственно.

Курс евро стремительно растет последние несколько недель. 30 марта стоимость валюты превысила 84 руб. впервые с 20 апреля 2022 г., а 6 апреля европейская валюта достигла 88 руб. впервые с 14 апреля прошлого года.

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Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине и введения санкций в отношении России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,4 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.

После этого рубль начал укрепляться и 30 июня достиг минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре – тогда евро торговался до 75,65 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных