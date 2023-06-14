Сбербанк предупредил о мошенничестве с рассылкой «удостоверений» сотрудников банков

В начале мая Банк России рассказал о мошенниках, которые представляют «сотрудниками Центробанка» и предлагают якобы свои услуги по переводу денег на «специальный безопасный счет». В регуляторе подчеркнули, что не работают с физическими лицами, а также не ведут счета россиян, не звонят им и не направляют копии своих документов.