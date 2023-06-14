Сбербанк предупредил о мошенничестве с рассылкой «удостоверений» сотрудников банков
Мошенники для убедительности стали отправлять в мессенджеры поддельные документы, в том числе «удостоверения» сотрудников банка. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», – заявил он.
В частности, злоумышленники присылают «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». По словам Кузнецова, речь идет о новой разновидности уже известной мошеннической схемы, но не о принципиально новом способе обмана.
В начале мая Банк России рассказал о мошенниках, которые представляют «сотрудниками Центробанка» и предлагают якобы свои услуги по переводу денег на «специальный безопасный счет». В регуляторе подчеркнули, что не работают с физическими лицами, а также не ведут счета россиян, не звонят им и не направляют копии своих документов.