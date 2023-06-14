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Финансы

Сбербанк предупредил о мошенничестве с рассылкой «удостоверений» сотрудников банков

Ведомости

Мошенники для убедительности стали отправлять в мессенджеры поддельные документы, в том числе «удостоверения» сотрудников банка. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», – заявил он.

В частности, злоумышленники присылают «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». По словам Кузнецова, речь идет о новой разновидности уже известной мошеннической схемы, но не о принципиально новом способе обмана.

В начале мая Банк России рассказал о мошенниках, которые представляют «сотрудниками Центробанка» и предлагают якобы свои услуги по переводу денег на «специальный безопасный счет». В регуляторе подчеркнули, что не работают с физическими лицами, а также не ведут счета россиян, не звонят им и не направляют копии своих документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных