Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля прошлого года

Сильнее российская валюта ослабла только после начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ в конце февраля 2022 г. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 руб., а доллар 10 марта – 121,5 руб. После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали комиссию на покупку валюты на бирже, обязательную продажу валютной выручки экспортерами и ограничения по переводам на зарубежные счета.