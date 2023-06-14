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Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Курс доллара поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта достигла 85,03 руб. в 9:40 мск. Евро в то же время торговался по 91,42 руб., до этого превысив показатели апреля этого года. Китайский юань – по 11,85 руб.

В начале июня рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню. По словам инвестиционного стратега «БКС мир инвестиций» Александра Бахтина, это происходит из-за обострения геополитики и последствий апрельского ценового спада в нефти. Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских спрогнозировал ослабление рубля до середины июня.

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Падение рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Тогда евро превысил 89 руб. – впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 руб. превысил доллар.

Сильнее российская валюта ослабла только после начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ в конце февраля 2022 г. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 руб., а доллар 10 марта – 121,5 руб. После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали комиссию на покупку валюты на бирже, обязательную продажу валютной выручки экспортерами и ограничения по переводам на зарубежные счета.

После этого рубль начал укрепляться, достигнув 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре: к концу месяца евро подскочил до 75,65 руб., свидетельствуют данные Банка России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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