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Финансы

В «Сбере» спрогнозировали превышение портфеля рублевых пассивов 20 трлн рублей

Ведомости

К концу текущего года портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 трлн руб. Такой прогноз дал первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Прирост рублевого портфеля пассивов за май 2023 г. составил более 400 млрд [руб.], что даже больше аналогичного прироста за апрель. В целом с начала года портфель увеличился почти на 800 млрд и составил 19 трлн руб. Прогнозируем, что к концу 23 года портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн руб.», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее по теме: Чистая прибыль Сбербанка за первые пять месяцев года составила 589 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые пять месяцев 2023 г. составила 589 млрд руб. Рентабельность капитала банка составила 23,9%. В мае чистая прибыль банка достигла 118,1 млрд руб. «Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб.», – пояснял председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чистый процентный доход Сбербанка с начала года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 882,2 млрд руб. В банке такую динамику объяснили «эффектом низкой базы прошлого года, а именно существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 г., ввиду повышения ключевой ставки Банком России». Чистый комиссионный доход за пять месяцев увеличился на 17,3% – до 264,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных