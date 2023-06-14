В «Сбере» спрогнозировали превышение портфеля рублевых пассивов 20 трлн рублей

«Прирост рублевого портфеля пассивов за май 2023 г. составил более 400 млрд [руб.], что даже больше аналогичного прироста за апрель. В целом с начала года портфель увеличился почти на 800 млрд и составил 19 трлн руб. Прогнозируем, что к концу 23 года портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн руб.», – приводит его слова «Интерфакс».