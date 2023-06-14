«Сбер» готов массово кредитовать юрлиц в дирхамах при появлении рынка этой валюты
В России пока нет большого рынка дирхама (валюта ОАЭ), но как только он появится, «Сбер» начнет массово выдавать кредиты юрлицам в этой валюте, заявил зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023.
По его словам, «Сбер» видит спрос на дирхамы и индийские рупии, в частности от клиентов, работающих с этими государствами.
«Но для того чтобы выдать кредит, надо эти средства привлечь. Поэтому у нас пока еще нет такого большого рынка дирхама внутри России, и как только он появится, мы начнем выдавать кредиты в дирхамах юрлицам массово», – приводит его слова ТАСС.
Пока «Сбер» намерен увеличивать объем депозитов в дирхамах, добавил Ведяхин.
В начале июня аналитики из Института исследований и экспертизы ВЭБа назвали юань, дирхам ОАЭ и индийскую рупию вероятными альтернативами доллару и евро. Эксперты пояснили, что дирхам имеет фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США, из-за чего арабская валюта может использоваться для снижения валютных рисков экспортеров из России.
Индийская рупия тоже отмечается как выгодная для расчетов валюта, так как в Индии, например, есть филиалы некоторых крупных российских банков. Таким образом, через реинвестирование выручки это будет положительно влиять на экономику обеих стран. При этом «Ведомости» ранее писали, что дисбаланс в торговле России и Индии в пользу Москвы, вызванный ростом экспорта нефти из РФ, не дает рупии стать популярным средством платежа.
В середине апреля Фонд Росконгресс в своем докладе отмечал, что сейчас позиции доллара в мировой экономике остаются прочными: на американскую валюту приходится порядка 60% от всех валютных резервов, в то время как на юань – меньше 3%. По оценкам фонда, альтернативные доллару и евро валюты могут появиться на мировом рынке не раньше 2035–2040 гг.