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Финансы

«Сбер» готов массово кредитовать юрлиц в дирхамах при появлении рынка этой валюты

Ведомости

В России пока нет большого рынка дирхама (валюта ОАЭ), но как только он появится, «Сбер» начнет массово выдавать кредиты юрлицам в этой валюте, заявил зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023.

По его словам, «Сбер» видит спрос на дирхамы и индийские рупии, в частности от клиентов, работающих с этими государствами.

«Но для того чтобы выдать кредит, надо эти средства привлечь. Поэтому у нас пока еще нет такого большого рынка дирхама внутри России, и как только он появится, мы начнем выдавать кредиты в дирхамах юрлицам массово», – приводит его слова ТАСС.

Пока «Сбер» намерен увеличивать объем депозитов в дирхамах, добавил Ведяхин.

В начале июня аналитики из Института исследований и экспертизы ВЭБа назвали юань, дирхам ОАЭ и индийскую рупию вероятными альтернативами доллару и евро. Эксперты пояснили, что дирхам имеет фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США, из-за чего арабская валюта может использоваться для снижения валютных рисков экспортеров из России.

Индийская рупия тоже отмечается как выгодная для расчетов валюта, так как в Индии, например, есть филиалы некоторых крупных российских банков. Таким образом, через реинвестирование выручки это будет положительно влиять на экономику обеих стран. При этом «Ведомости» ранее писали, что дисбаланс в торговле России и Индии в пользу Москвы, вызванный ростом экспорта нефти из РФ, не дает рупии стать популярным средством платежа.

Ранее по теме: Росконгресс спрогнозировал появление альтернатив доллару и евро не раньше 2035 года

В середине апреля Фонд Росконгресс в своем докладе отмечал, что сейчас позиции доллара в мировой экономике остаются прочными: на американскую валюту приходится порядка 60% от всех валютных резервов, в то время как на юань – меньше 3%. По оценкам фонда, альтернативные доллару и евро валюты могут появиться на мировом рынке не раньше 2035–2040 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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