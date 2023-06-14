«Сбер» готов массово кредитовать юрлиц в дирхамах при появлении рынка этой валюты

В середине апреля Фонд Росконгресс в своем докладе отмечал, что сейчас позиции доллара в мировой экономике остаются прочными: на американскую валюту приходится порядка 60% от всех валютных резервов, в то время как на юань – меньше 3%. По оценкам фонда, альтернативные доллару и евро валюты могут появиться на мировом рынке не раньше 2035–2040 гг.