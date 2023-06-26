Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2028 году

22 июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому они считаются исполненными, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Тогда начальник отдела экспертов «БКС мир инвестиций» Альберт Короев рассказал «Ведомостям», что переход на новую схему является вынужденным после того, как минфин США не продлил разрешение на обслуживание платежей по российскому госдолгу.