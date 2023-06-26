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Финансы

Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2028 году

Ведомости

Министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 13,4 млрд руб. для выплаты купонного дохода по евробондам с погашением в 2028 г., сообщила пресс-служба ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 г. в сумме 13,4 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям [НРД]», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 23 июня, Минфин сообщил о перечислении в депозитарий средств для выплаты купонного дохода по евробондам со сроком погашения в 2027 г. и в 2047 г., – общая сумма таких займов составила 19,6 млрд руб. (по данным на 23 июня, эквивалент $234,8 млн).

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22 июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому они считаются исполненными, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Тогда начальник отдела экспертов «БКС мир инвестиций» Альберт Короев рассказал «Ведомостям», что переход на новую схему является вынужденным после того, как минфин США не продлил разрешение на обслуживание платежей по российскому госдолгу.

В конце мая 2023 г. Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. Отмечалось, что дополнительный выпуск замещающих облигаций может осуществляться неограниченное количество раз. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, календарю купонных выплат, размеру дохода и номинальной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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