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Финансы

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений с 2024 года

Ведомости

Государственная Дума приняла законопроект о долгосрочных сбережениях населения. Это следует из думской электронной базы.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан должна заработать с 2024 г. Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин.

Законопроект предусматривает заключение специального договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства гражданина, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности». За этим будет следить ЦБ. Регулятор также будет контролировать финансовое состояние НПФ.

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ПДС предусматривает государственное софинансирование накоплений в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно. Также предусмотрен специальный налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты. Также выплаты предусмотрены при наступлении «особо жизненных ситуаций». Накопленные средства можно будет передать по наследству.

По задумке авторов законопроекта, который разрабатывался по поручение президента РФ Владимира Путина, ПДС позволит сформировать не только дополнительный доход россиян после выхода на пенсию, но и создать финансовую «подушку безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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