Минфин подготовил законопроект о снятии запрета на открытие филиалов иностранных банков

Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России. Это решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими: так, для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.