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Финансы

Минфин подготовил законопроект о снятии запрета на открытие филиалов иностранных банков

Ведомости

Минфин России представил для общественного обсуждения законопроект, которым предлагается вновь разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы.

Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России. Это решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими: так, для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.

Представленный Минфином проект возвращает понятие «филиал иностранного банка». Так, ч. 1 ст. 2 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предлагается изложить в новом виде: «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, а также представительства иностранных банков».

Ч. 6 ст. 1 этого же закона, в свою очередь, предлагается дополнить формулировкой о том, что иностранный банк имеет право осуществлять деятельность на территории РФ через свой филиал, который подлежит аккредитации и вправе осуществлять банковские операции.

Ранее по теме: ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

Как подчеркивается в законопроекте, открыть филиал в РФ не сможет банк из недружественного государства либо находящийся на территории страны, где действует запрет на работу филиалов российских банков. У иностранного банка также должно быть право на осуществление банковских операций в течение не менее трех лет. Филиал иностранного банка, следует из документа, не сможет привлекать средства физлиц и компаний во вклады, а также открывать вклады и счета в драгметаллах.

Ранее с инициативой о снятии запрета на открытие филиалов для банков из дружественных стран выступил ЦБ – «Ведомости» писали об этом в сентябре прошлого года. Опрошенные тогда эксперты отмечали оправданность введения запрета, но признавали, что на фоне санкций филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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