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Финансы

Резидентам разрешили продавать полученную валюту не по курсу ЦБ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет требование к резидентам, продающих полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров валюту, делать это по курсу ЦБ.

Изменения вносятся в постановление правительства от 26 декабря 2022 г. В соответствии с ним резидент вправе ввезти на территорию РФ с соблюдением таможенных правил ЕАЭС полученную по внешнеторговым договорам валюту и продать ее в течение 30 дней уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи с последующим зачислением на свой счет.

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Новая формулировка убирает требование о курсе ЦБ: «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке».

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не планирует вводить значимые послабления по валютным ограничениям, которые вводились с марта прошлого года, поскольку они отвечают действующим сейчас против страны санкциям. В начале марта этого года ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября 2023 г. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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