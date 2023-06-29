Резидентам разрешили продавать полученную валюту не по курсу ЦБ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет требование к резидентам, продающих полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров валюту, делать это по курсу ЦБ.
Изменения вносятся в постановление правительства от 26 декабря 2022 г. В соответствии с ним резидент вправе ввезти на территорию РФ с соблюдением таможенных правил ЕАЭС полученную по внешнеторговым договорам валюту и продать ее в течение 30 дней уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи с последующим зачислением на свой счет.
Новая формулировка убирает требование о курсе ЦБ: «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке».
Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не планирует вводить значимые послабления по валютным ограничениям, которые вводились с марта прошлого года, поскольку они отвечают действующим сейчас против страны санкциям. В начале марта этого года ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября 2023 г. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г.