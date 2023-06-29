Резидентам разрешили продавать полученную валюту не по курсу ЦБ

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не планирует вводить значимые послабления по валютным ограничениям, которые вводились с марта прошлого года, поскольку они отвечают действующим сейчас против страны санкциям. В начале марта этого года ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября 2023 г. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г.