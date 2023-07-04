Минфин подготовил поправки о замещении суверенных евробондов

22 мая этого года президент Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. Дополнительный выпуск замещающих облигаций может осуществляться неограниченное количество раз. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. Если держатели евробондов не приобрели бумаги в течение срока их размещения, то исполнение обязательств осуществляется российскими юрлицами путем передачи денежных средств в определенном советом директоров ЦБ РФ порядке.