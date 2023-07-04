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Финансы

Минфин подготовил поправки о замещении суверенных евробондов

Ведомости

Минфин подготовил поправки, которые наделят правительство полномочиями по замещению обращающихся еврооблигаций России на новые выпуски с аналогичными условиями, сообщила пресс-служба ведомства.

«Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о необходимости замещения того или иного выпуска будет принимать правительство.

Изменения призваны создать благоприятные условия для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям и соблюдения прав их владельцев, отмечает Минфин. Поправки одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

22 июня 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.

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22 мая этого года президент Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. Дополнительный выпуск замещающих облигаций может осуществляться неограниченное количество раз. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. Если держатели евробондов не приобрели бумаги в течение срока их размещения, то исполнение обязательств осуществляется российскими юрлицами путем передачи денежных средств в определенном советом директоров ЦБ РФ порядке.

В конце июня Минфин расширил перечень документов, подтверждающих право инвесторов на выплаты по еврооблигациям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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