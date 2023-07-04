Газета
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение числа ипотечных схем на рынке недвижимости

Ведомости

Число ипотечных схем на российском рынке снижается, ситуация стала «чуть-чуть более здоровой», сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам.

«Схем [на ипотечном рынке] действительно стало меньше, в этом смысле ситуация чуть-чуть более здоровая», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала журналистам, что регулятора не устраивают «черт знает какие» ипотечные схемы, поэтому ЦБ продолжит с ними бороться. Набиуллина отметила тогда рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, потенциально более рисковых, а также кредитов, которые выдаются лицам с высокой долговой нагрузкой. 

Позднее ЦБ ограничил с конца мая рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками, обязав банки по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 г., формировать дополнительные резервы. 

Регулятор тогда указал на рост популярности «ипотеки от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения стоимости приобретаемой квартиры на 20–30%. Эту разницу застройщик потом в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Регулятор заявил, что эти программы несут риски для заемщиков, банков и искажают общую статистику.

После июньского заседания совета директоров ЦБ Набиуллина отметила появление новых ипотечных схем, в том числе с единовременным взносом, добавив, что они не создают такого уровня негативного риска, как была ипотека от застройщика. В случае если ипотечных программ станет слишком много, регулятор предложит стандартизовать ипотечные продукты по закону, подчеркивала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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