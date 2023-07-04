ЦБ зафиксировал снижение числа ипотечных схем на рынке недвижимости

Регулятор тогда указал на рост популярности «ипотеки от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения стоимости приобретаемой квартиры на 20–30%. Эту разницу застройщик потом в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Регулятор заявил, что эти программы несут риски для заемщиков, банков и искажают общую статистику.