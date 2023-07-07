ФАС планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финрынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выпустить «черную книгу», в которой будет содержаться обзор недобросовестных практик на финансовом рынке. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
«Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет "черная книга", а не "белая" для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная», – приводит его слова «Интерфакс».
ФАС также намерена уже в этом году начать мониторинг исполнения участниками рынка рекомендаций службы и ЦБ, а также «фиксировать действия кредитных организаций с точки зрения добросовестных практик и недобросовестных».
Чиновник отметил, что участники рынка обычно не повторяют какую-то недобросовестную практику, на которую уже отреагировали власти, но начинают искать «новые формы». Поэтому необходимо найти решение, как остановить их поиск, добавил он.
«Надо искать решение, которое обеспечит выгоду от прозрачности нежели, чем от решений маркетинговых службы банков, которые продвигают те или иные продукты», – отметил Кашеваров
Ранее финомбудсмен Юрий Воронин сообщил, что на российском финрынке выявили более 20 видов недобросовестных практик по итогам 2022 г. В число таких практик входит, например, взимание кредитными организациями комиссии за подключение к программе коллективного страхования, которая в несколько раз превышает сумму самой страховой премии. Кроме того, встречаются случаи, когда с клиента списывают средства, полученные им из-за некорректного расчета кросс-курсов валют, как «неосновательное обогащение».