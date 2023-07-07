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Финансы

ФАС планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финрынке

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выпустить «черную книгу», в которой будет содержаться обзор недобросовестных практик на финансовом рынке. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

«Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет "черная книга", а не "белая" для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная», – приводит его слова «Интерфакс».

ФАС также намерена уже в этом году начать мониторинг исполнения участниками рынка рекомендаций службы и ЦБ, а также «фиксировать действия кредитных организаций с точки зрения добросовестных практик и недобросовестных».

Чиновник отметил, что участники рынка обычно не повторяют какую-то недобросовестную практику, на которую уже отреагировали власти, но начинают искать «новые формы». Поэтому необходимо найти решение, как остановить их поиск, добавил он.

Ранее по теме: На российском финрынке выявили более 20 видов недобросовестных практик в 2022 году

«Надо искать решение, которое обеспечит выгоду от прозрачности нежели, чем от решений маркетинговых службы банков, которые продвигают те или иные продукты», – отметил Кашеваров

Ранее финомбудсмен Юрий Воронин сообщил, что на российском финрынке выявили более 20 видов недобросовестных практик по итогам 2022 г. В число таких практик входит, например, взимание кредитными организациями комиссии за подключение к программе коллективного страхования, которая в несколько раз превышает сумму самой страховой премии. Кроме того, встречаются случаи, когда с клиента списывают средства, полученные им из-за некорректного расчета кросс-курсов валют, как «неосновательное обогащение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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