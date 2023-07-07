ФАС планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финрынке

Ранее финомбудсмен Юрий Воронин сообщил, что на российском финрынке выявили более 20 видов недобросовестных практик по итогам 2022 г. В число таких практик входит, например, взимание кредитными организациями комиссии за подключение к программе коллективного страхования, которая в несколько раз превышает сумму самой страховой премии. Кроме того, встречаются случаи, когда с клиента списывают средства, полученные им из-за некорректного расчета кросс-курсов валют, как «неосновательное обогащение».