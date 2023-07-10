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Финансы

Лавров назвал «здоровым процессом» инициативы по выработке расчетных хабов

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициативы по выработке независимых платежных механизмов и расчетных хабов являются «здоровым процессом».

«Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты, возможности создания расчетных хабов, но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от произвола любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс», – сказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

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6 июля председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил с предложением заменить систему SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями. Глава кредитной организации предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, центром базирования которого может стать одно из государств Персидского залива «с учетом именно концентрации большого капитала в этом регионе».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала «очень хорошей идеей» предложения Костина. Она уточнила, что «конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба». «Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки. Именно для развития международного рынка капитала», – подчеркнула глава Центробанка.

После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от системы SWIFT ряд российский кредитных организаций, в частности СбербанкВТБ, НовикомбанкПромсвязьбанкСовкомбанк, банки «Россия», «Открытие» и др. В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны.

В России аналогом международной системы выступает созданный в 2014 г. СПФС от Центробанка. Он был создан после того, как в связи с присоединением Крыма к РФ был впервые поднят вопрос об отключении страны от SWIFT. К СПФС подключились более 400 участников, в том числе свыше 100 нерезидентов из 12 стран.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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