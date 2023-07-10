Лавров назвал «здоровым процессом» инициативы по выработке расчетных хабов

В России аналогом международной системы выступает созданный в 2014 г. СПФС от Центробанка. Он был создан после того, как в связи с присоединением Крыма к РФ был впервые поднят вопрос об отключении страны от SWIFT. К СПФС подключились более 400 участников, в том числе свыше 100 нерезидентов из 12 стран.