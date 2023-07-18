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Финансы

«СПБ биржа» может принять участие в запуске криптобиржи в Белоруссии

Ведомости

СПБ Биржа рассматривает возможность принять участие в создании криптовалютной биржи на территории Белоруссии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, выбор Белоруссии в качестве площадки для развития криптобиржи обусловлен легализацией криптовалюты в республике и высоким уровнем развитости необходимой инфраструктуры.

При этом СПБ Биржа не планирует быть акционером криптобиржи, поскольку это не является ее проектом. По словам одного из источников, ее участие «может быть выражено в предоставлении своей экспертизы». В конце мая председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России будут разработаны правила учреждения и работы криптобирж. Предполагается, что регулировать ее будет Центробанк.

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При этом в России не будут создавать национальную криптоплатформу, о которой «Ведомости» писали в апреле, пояснил Аксаков. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце 2017 г. подписал документ о легализации на территории республики майнинга, блокчейна, деятельности бирж криптовалют и прочих операций с криптовалютами. При этом в начале июля 2023 г. в МВД Белоруссии сообщили о планах запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами с целью пресечь нелегальную деятельность по обмену валютой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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