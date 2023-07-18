«СПБ биржа» может принять участие в запуске криптобиржи в Белоруссии
СПБ Биржа рассматривает возможность принять участие в создании криптовалютной биржи на территории Белоруссии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, выбор Белоруссии в качестве площадки для развития криптобиржи обусловлен легализацией криптовалюты в республике и высоким уровнем развитости необходимой инфраструктуры.
При этом СПБ Биржа не планирует быть акционером криптобиржи, поскольку это не является ее проектом. По словам одного из источников, ее участие «может быть выражено в предоставлении своей экспертизы». В конце мая председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России будут разработаны правила учреждения и работы криптобирж. Предполагается, что регулировать ее будет Центробанк.
При этом в России не будут создавать национальную криптоплатформу, о которой «Ведомости» писали в апреле, пояснил Аксаков. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце 2017 г. подписал документ о легализации на территории республики майнинга, блокчейна, деятельности бирж криптовалют и прочих операций с криптовалютами. При этом в начале июля 2023 г. в МВД Белоруссии сообщили о планах запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами с целью пресечь нелегальную деятельность по обмену валютой.