«СПБ биржа» может принять участие в запуске криптобиржи в Белоруссии

При этом в России не будут создавать национальную криптоплатформу, о которой «Ведомости» писали в апреле, пояснил Аксаков. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце 2017 г. подписал документ о легализации на территории республики майнинга, блокчейна, деятельности бирж криптовалют и прочих операций с криптовалютами. При этом в начале июля 2023 г. в МВД Белоруссии сообщили о планах запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами с целью пресечь нелегальную деятельность по обмену валютой.