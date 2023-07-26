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Финансы

Binance отозвала заявку на лицензию в Германии

Ведомости

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance отозвала свою заявку на получение лицензии от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin). Об этом сообщает компания CoinDesk. 

«Binance подтверждает, что она отозвала свою заявку, поданную в BaFin», – сообщил представитель CoinDesk. – Ситуация, как на мировом рынке, так и в регулировании, значительно изменилась. Binance по-прежнему намерена подать заявку на соответствующее лицензирование в Германии, но важно, чтобы эта заявка точно отражала эти изменения».

Этот шаг последовал после того, как криптобиржа объявила о прекращении торговли криптодеривативами в Европе, в частности, в Нидерландах, Италии и Германи. А также после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на подразделение криптобиржи в этой стране.

SEC 5 июня обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии комиссии, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, тем самым создала чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.

Американский регулятор также выпустил приказ о заморозке активов Binance US, из-за чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. В Binance заявили, что будут «энергично защищать» платформу и бороться с регулятором по всей строгости закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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