Binance отозвала заявку на лицензию в Германии
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance отозвала свою заявку на получение лицензии от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin). Об этом сообщает компания CoinDesk.
«Binance подтверждает, что она отозвала свою заявку, поданную в BaFin», – сообщил представитель CoinDesk. – Ситуация, как на мировом рынке, так и в регулировании, значительно изменилась. Binance по-прежнему намерена подать заявку на соответствующее лицензирование в Германии, но важно, чтобы эта заявка точно отражала эти изменения».
Этот шаг последовал после того, как криптобиржа объявила о прекращении торговли криптодеривативами в Европе, в частности, в Нидерландах, Италии и Германи. А также после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на подразделение криптобиржи в этой стране.
SEC 5 июня обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии комиссии, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, тем самым создала чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.
Американский регулятор также выпустил приказ о заморозке активов Binance US, из-за чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. В Binance заявили, что будут «энергично защищать» платформу и бороться с регулятором по всей строгости закона.