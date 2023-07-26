Binance отозвала заявку на лицензию в Германии

Этот шаг последовал после того, как криптобиржа объявила о прекращении торговли криптодеривативами в Европе, в частности, в Нидерландах, Италии и Германи. А также после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на подразделение криптобиржи в этой стране.