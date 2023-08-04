Курс доллара достиг 96 рублей, евро – 106

Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. В Кремле заявляли, что ослабевший рубль не влияет на макроэкономическую стабильность России. В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что показатели страны оказались «лучше ожидаемых».