Курс доллара достиг 96 рублей, евро – 106
Курс доллара превысил 96 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 17:50 мск доллар торговался на уровне 96,23 руб. (+1,31%). Затем американская валюта немного ослабла: к 17:57 курс доллара составлял 96,08 (+1,15%).
В то же время курс евро на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 г. превысил 106 руб. По состоянию на 17.50 валюта торговалась на уровне 106,05 руб. (+2,73%). Позже курс евро снизился до 105,85 (+2,53%).
Рубль слабеет к доллару и евро начиная с конца июня. В ходе торгов 2 августа впервые с конца марта 2022 г. доллар превысил 94 руб., а евро – 103 руб. В тот же день юань достиг 13 руб. впервые с апреля 2022 г. 4 августа евро превысил 105 руб., доллар – 95 руб.
Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. В Кремле заявляли, что ослабевший рубль не влияет на макроэкономическую стабильность России. В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что показатели страны оказались «лучше ожидаемых».
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.