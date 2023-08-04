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Финансы

Курс доллара достиг 96 рублей, евро – 106

Ведомости

Курс доллара превысил 96 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 17:50 мск доллар торговался на уровне 96,23 руб. (+1,31%). Затем американская валюта немного ослабла: к 17:57 курс доллара составлял 96,08 (+1,15%). 

В то же время курс евро на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 г. превысил 106 руб. По состоянию на 17.50 валюта торговалась на уровне 106,05 руб. (+2,73%). Позже курс евро снизился до 105,85 (+2,53%).

Рубль слабеет к доллару и евро начиная с конца июня. В ходе торгов 2 августа впервые с конца марта 2022 г. доллар превысил 94 руб., а евро – 103 руб. В тот же день юань достиг 13 руб. впервые с апреля 2022 г. 4 августа евро превысил 105 руб., доллар – 95 руб.

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Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. В Кремле заявляли, что ослабевший рубль не влияет на макроэкономическую стабильность России. В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что показатели страны оказались «лучше ожидаемых».

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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