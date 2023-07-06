Песков: нельзя исключать влияние «спекулятивных игр» на курс валют
Кремль видит рост курса иностранных валют и падение рубля, однако в этом вопросе нельзя исключать влияние «спекулятивных игр». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, курс валют растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз ранее, и были отскоки назад. И мы знаем с вами прекрасно, что в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых, наверно, нельзя исключать и сейчас», – сказал он.
Песков подчеркнул, что макроэкономические показатели страны оказались «лучше ожидаемых». Он напомнил, что эта тема обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ночь с 4 на 5 июля. Представитель Кремля добавил, что по поводу макроэкономической стабильности России вопросов возникать не должно.
6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Затем рост продолжился и замедлился уже после 12 мск. По состоянию на 13:01 курс доллара составлял 92,1 руб., а курс евро – 100,08 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сегодня в ходе Финансового конгресса призвала не строить теории заговора вокруг курса рубля. По ее словам, нынешняя динамика валюты связана с внешней торговлей. Она подчеркнула, что в настоящий момент рисков для финансовой стабильности в стране нет.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что ожидает укрепления рубля. При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил он.