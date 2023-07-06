Песков: нельзя исключать влияние «спекулятивных игр» на курс валют

«Действительно, курс валют растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз ранее, и были отскоки назад. И мы знаем с вами прекрасно, что в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых, наверно, нельзя исключать и сейчас», – сказал он.