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Песков: нельзя исключать влияние «спекулятивных игр» на курс валют

Ведомости

Кремль видит рост курса иностранных валют и падение рубля, однако в этом вопросе нельзя исключать влияние «спекулятивных игр». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, курс валют растет, рубль падает. Но давайте вспомним, мы это видели несколько раз ранее, и были отскоки назад. И мы знаем с вами прекрасно, что в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которых, наверно, нельзя исключать и сейчас», – сказал он.

Песков подчеркнул, что макроэкономические показатели страны оказались «лучше ожидаемых». Он напомнил, что эта тема обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ночь с 4 на 5 июля. Представитель Кремля добавил, что по поводу макроэкономической стабильности России вопросов возникать не должно.

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6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Затем рост продолжился и замедлился уже после 12 мск. По состоянию на 13:01 курс доллара составлял 92,1 руб., а курс евро – 100,08 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сегодня в ходе Финансового конгресса призвала не строить теории заговора вокруг курса рубля. По ее словам, нынешняя динамика валюты связана с внешней торговлей. Она подчеркнула, что в настоящий момент рисков для финансовой стабильности в стране нет.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что ожидает укрепления рубля. При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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