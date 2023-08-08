ЦБ: россияне в июле продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей
Россияне по итогам июля на фоне ослабления рубля продали иностранной валюты на 44,4 млрд руб., говорится в «Обзоре финансовых рисков» ЦБ.
Регулятор отмечает, что снижение сальдо внешней торговли продолжает, как и месяцем ранее, оказывать давление на курс рубля, который ослаб к доллару в июле на 2,3% (в июне падение составило 10,4%). Экспортеры продали валютной выручки на 6,9 млрд после 7 млрд месяцем ранее.
«На фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 руб. за доллар США, население перешло к нетто-продажам иностранной валюты, совокупно продав за месяц валюты на 44,4 млрд руб.», – говорится в материалах ЦБ.
Основная часть продаж пришлась на первую половину июля. На биржевом рынке россияне продали валюты на 16,4 млрд руб., а через крупнейшие банки – на 28 млрд руб. По итогам июня нетто-покупки иностранной валюты россиянами составили 300 млн руб., сообщал ранее ЦБ.
Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в июле вырос с 8,1 трлн руб. до 8,2 трлн руб. При этом в его структуре продолжила расти доля валют дружественных стран, отмечает ЦБ. Так, доля юаня в июле выросла до 44% после почти 40% в июне. Доля «токсичных» валют снизилась с 58,8% в июне до 54,4% в июле.
В экспорте по итогам июня доля юаня осталась на уровне 25%, а в импорте – увеличилась до 34% после 31% в мае. Доля рубля в это же время выросла с 40 до 42%, а в импорте – осталась на уровне 30%.
Как писали ранее «Ведомости», аналитики пока не видят предпосылок для начала отката российской валюты и полагают, что она продолжит движение в сторону психологически важных 100 руб./$. Часть экспертов считают, что настало время спасать рубль, другие – что вмешательство регуляторов может лишь усилить панику на рынке.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.