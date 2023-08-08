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Финансы

Перечисления ФТС в бюджет снизились на 14,7% в январе - июле

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в федеральный бюджет 3,3 трлн руб. за первые семь месяцев этого года, сообщается на сайте ведомства.

«За январь – июль 2023 г. таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3,302 трлн руб.», – говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого года было перечислено 3,872 трлн руб., т. е. в годовом выражении показатель снизился на 14,7%. За первое полугодие отчисления превысили 2,866 трлн руб., сообщала ранее ФТС, следовательно, поступления по итогам июля составили почти 436 млрд руб. Это на 13,4% больше, чем в июле прошлого года (384,4 млрд руб.).

В ФТС также рассказали, что за первые семь месяцев 2023 г. таможня зарегистрировала более 2,26 млн деклараций на товары, из них автоматически были зарегистрировано 83,3%, а выпущены – 27,3%.

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Дефицит федерального бюджета России за январь – июль предварительно составил 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП, сообщил 8 августа Минфин. Доходы федерального бюджета за первые семь месяцев составили 14,52 трлн руб., что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы при этом составили за январь – июль 17,34 трлн руб., что на 14% больше, чем годом ранее.

Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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