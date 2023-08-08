Перечисления ФТС в бюджет снизились на 14,7% в январе - июле

Дефицит федерального бюджета России за январь – июль предварительно составил 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП, сообщил 8 августа Минфин. Доходы федерального бюджета за первые семь месяцев составили 14,52 трлн руб., что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы при этом составили за январь – июль 17,34 трлн руб., что на 14% больше, чем годом ранее.