NASDAQ отклонил вторую апелляцию Ozon на решение о делистинге
Комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании, сообщил Telegram-канал ритейлера.
«Получили письменное решение NASDAQ на вторую и финальную апелляцию о делистинге наших акций с биржи – увы, ее снова отклонили», – говорится в сообщении.
Теперь решение о делистинге должен утвердить или отклонить совет директоров NASDAQ. В Ozon подчеркнули, что если такое решение будет принято, то финансовая устойчивость компании не пострадает, а бумаги продолжат торговаться на Мосбирже.
После начала спецоперации на Украине американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. 21 марта 2023 г. Ozon подал апелляцию на решение NASDAQ. Основанием для подачи апелляции стало то, что компания не нарушала правила и процедуры биржи. В июне NASDAQ отклонила первую апелляцию.
С 31 июля американские депозитарные акции (ADS) компании Ozon были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Как отметили тогда в ритейлере, листинг в Астане может предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами Ozon. Он не повлияет на торги на Московской бирже, подчеркнули в пресс-службе компании.