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Финансы

NASDAQ отклонил вторую апелляцию Ozon на решение о делистинге

Ведомости

Комиссия при NASDAQ отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге ценных бумаг компании, сообщил Telegram-канал ритейлера.

«Получили письменное решение NASDAQ на вторую и финальную апелляцию о делистинге наших акций с биржи – увы, ее снова отклонили», – говорится в сообщении.

Теперь решение о делистинге должен утвердить или отклонить совет директоров NASDAQ. В Ozon подчеркнули, что если такое решение будет принято, то финансовая устойчивость компании не пострадает, а бумаги продолжат торговаться на Мосбирже.

После начала спецоперации на Украине американские биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги расписками «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi. 15 марта 2023 г. они получили уведомление, что площадки проведут принудительный делистинг их бумаг. 21 марта 2023 г. Ozon подал апелляцию на решение NASDAQ. Основанием для подачи апелляции стало то, что компания не нарушала правила и процедуры биржи. В июне NASDAQ отклонила первую апелляцию.

Ранее по теме: Как листинг в Казахстане повлияет на акции Ozon

С 31 июля американские депозитарные акции (ADS) компании Ozon были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Как отметили тогда в ритейлере, листинг в Астане может предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами Ozon. Он не повлияет на торги на Московской бирже, подчеркнули в пресс-службе компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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