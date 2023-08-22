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Финансы

Сбер сообщил о выдаче первого кредита через ЦФА под реальный залог

Ведомости

Сбербанк впервые в России выдал кредит через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сделка является аналогом кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, пояснили в Сбере, сведения о предмете залога содержатся в решении о выпуске.

Эмитентом первой такой сделки стал производитель профессиональных моющих средств и автохимии «ТД Граcc». Объем выданного кредита составил 100 млн руб.

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Заместитель правления Сбербанка Анатолий Попов назвал выдачу первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов «знаковым событием» как для самого банка, так и для всей экономики страны в целом. В Сбере добавили, что «ТД Граcc» допускает и дальше кредитоваться через ЦФА. Попов ожидает новых таких сделок и распространения практики выдачи кредитов через ЦФА.

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», СбербанкАльфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». 3 августа Банк России включил «Московскую биржу» в реестр операторов обмена ЦФА.

В августе сообщалось, что Альфа-банк решил выпускать аналоги структурных облигаций в виде ЦФА, которые будут привязаны к реальным финансовым активам – стоимости акций «Лукойла» и величине ключевой ставки. Объем первого выпуска ЦФА «Альфа-банком» составит до 300 млн руб., а срок обращения – один месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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