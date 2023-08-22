Сбер сообщил о выдаче первого кредита через ЦФА под реальный залог

Заместитель правления Сбербанка Анатолий Попов назвал выдачу первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов «знаковым событием» как для самого банка, так и для всей экономики страны в целом. В Сбере добавили, что «ТД Граcc» допускает и дальше кредитоваться через ЦФА. Попов ожидает новых таких сделок и распространения практики выдачи кредитов через ЦФА.