Минфин и ЦБ смягчили условия для выплат дивидендов иностранцам

Накануне министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что в августе принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику. «Мы говорим – все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов. В объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику», – уточнил он на заседании, которое провел президент Владимир Путин.