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Финансы

Минфин и ЦБ смягчили условия для выплат дивидендов иностранцам

Ведомости

Минфин и Банк России смягчили условия выплат дивидендов иностранцам: теперь их можно выводить, но они не могут превышать объема вложенных инвестиций. Об этом сообщили в министерстве.

«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», – говорится в сообщении Минфина.

Выплата дивидендов может происходить в том случае, если иностранные кредиторы инвестировали в российскую экономику, в том числе в расширение объемов производств и развитие новых технологий, с 1 апреля 2023 г. В Минфине напомнили, что ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Уточняется, что подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла к сведению решение Минфина и ЦБ.  

Накануне министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что в августе принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику. «Мы говорим – все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов. В объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику», – уточнил он на заседании, которое провел президент Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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