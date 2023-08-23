Минфин и ЦБ смягчили условия для выплат дивидендов иностранцам
Минфин и Банк России смягчили условия выплат дивидендов иностранцам: теперь их можно выводить, но они не могут превышать объема вложенных инвестиций. Об этом сообщили в министерстве.
«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», – говорится в сообщении Минфина.
Выплата дивидендов может происходить в том случае, если иностранные кредиторы инвестировали в российскую экономику, в том числе в расширение объемов производств и развитие новых технологий, с 1 апреля 2023 г. В Минфине напомнили, что ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.
Уточняется, что подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла к сведению решение Минфина и ЦБ.
Накануне министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что в августе принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику. «Мы говорим – все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов. В объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику», – уточнил он на заседании, которое провел президент Владимир Путин.