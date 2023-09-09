Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств РФ по еврооблигациям
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Как следует из указа, президент постановил, что Россия будет вправе направить в небанковскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного депозитария счета типа «И» в рублях.
Согласно документу, такой счет может быть открыт на нескольких депозитариев. Бенефициарами по счету, как отмечается, являются владельцы еврооблигаций РФ и «иные лица», установленные Минфином по согласованию с Центробанком. Индексация средств, зачисленных на счет «И» до 15 сентября, будет производиться по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу.
Указ от 22 июня 2022 г., которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, прекращает действовать.