Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств РФ по еврооблигациям

Согласно документу, такой счет может быть открыт на нескольких депозитариев. Бенефициарами по счету, как отмечается, являются владельцы еврооблигаций РФ и «иные лица», установленные Минфином по согласованию с Центробанком. Индексация средств, зачисленных на счет «И» до 15 сентября, будет производиться по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу.