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Финансы

Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств РФ по еврооблигациям

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 

Как следует из указа, президент постановил, что Россия будет вправе направить в небанковскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного депозитария счета типа «И» в рублях.

Согласно документу, такой счет может быть открыт на нескольких депозитариев. Бенефициарами по счету, как отмечается, являются владельцы еврооблигаций РФ и «иные лица», установленные Минфином по согласованию с Центробанком. Индексация средств, зачисленных на счет «И» до 15 сентября, будет производиться по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу.

Указ от 22 июня 2022 г., которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, прекращает действовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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