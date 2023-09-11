Костин раскрыл подробности схемы по обмену заблокированными активами
«Если западные регуляторы не будут взаимодействовать со своими собственными гражданами, то вывести уже полученные родные активы им будет проблематично. Но мы рассчитываем на то, что они не в меньшей степени заинтересованы в этом, чем мы», – сказал он.
По словам Костина, РФ хочет создать ситуацию, при которой иностранным инвесторам нужно будет обратиться к западным регуляторам для получения доступа к своим активам. Он отметил, что сейчас речь идет об активах инвесторов объемом до 100 000 руб. Доля таких инвесторов составляет около 57%, при этом в денежном выражении «это 1% от заблокированных средств», добавил Костин.
Глава ВТБ назвал предложенную схему рабочей. «Мне кажется, шанс есть», – сказал он.
22 августа министр финансов Антон Силуанов сообщил, что разработанный кабмином и ЦБ указ позволит обменять активы россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа С. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать около 100 млрд руб. Заблокированными остаются активы более 3,5 млн россиян в общей сложности на 1,5 трлн руб., уточнил Силуанов.
В ЦБ уточнили, что участие в разблокировке активов как российских, так и иностранных инвесторов будет добровольным. Уточняется, что в первую очередь возможность будет предоставлена розничным инвесторам. На начальном этапе объем разблокированных активов будет ограниченным.