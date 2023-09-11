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Финансы

Костин призвал ЦБ «дать по рукам» спекулянтам на валютном рынке

Ведомости

Банку России необходимо «дать по рукам» спекулянтам на валютном рынке, так как их действия вредят рублю. Об этом в интервью РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин напомнил, что ЦБ в июле запустил продажу юаней вне зависимости от нефтегазовых доходов, что позволяет увеличивать присутствие на валютном рынке.

«Сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, а теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ и плюс сделает интервенцию на 150 млрд руб. ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля», – заявил Костин.

6 сентября регулятор сообщил, что временно увеличит продажу иностранной валюты из-за погашения валютного выпуска евробондов РФ объемом $3 млрд. С 14 по 22 сентября ЦБ продаст иностранную валюту на 150 млрд руб., ежедневный объем продаж составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. ЦБ начал зеркалировать инвестиции ФНБ с 1 августа на уровне 300 млрд руб. за полгода.

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11 сентября в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. 11 сентября курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 руб. впервые с 16 августа, евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 руб.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. Он призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках. Источник «Ведомостей» рассказывал, что регулятор подумает над механизмами контроля и санкций за валютные спекуляции, которые приводят к ослаблению рубля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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