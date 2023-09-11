Костин призвал ЦБ «дать по рукам» спекулянтам на валютном рынке
Костин напомнил, что ЦБ в июле запустил продажу юаней вне зависимости от нефтегазовых доходов, что позволяет увеличивать присутствие на валютном рынке.
«Сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, а теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ и плюс сделает интервенцию на 150 млрд руб. ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля», – заявил Костин.
6 сентября регулятор сообщил, что временно увеличит продажу иностранной валюты из-за погашения валютного выпуска евробондов РФ объемом $3 млрд. С 14 по 22 сентября ЦБ продаст иностранную валюту на 150 млрд руб., ежедневный объем продаж составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. ЦБ начал зеркалировать инвестиции ФНБ с 1 августа на уровне 300 млрд руб. за полгода.
11 сентября в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов. 11 сентября курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 руб. впервые с 16 августа, евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 руб.
22 августа президент России Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. Он призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках. Источник «Ведомостей» рассказывал, что регулятор подумает над механизмами контроля и санкций за валютные спекуляции, которые приводят к ослаблению рубля.