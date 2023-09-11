Костин призвал ЦБ «дать по рукам» спекулянтам на валютном рынке

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что правительству и ЦБ стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. Он призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности на рынках. Источник «Ведомостей» рассказывал, что регулятор подумает над механизмами контроля и санкций за валютные спекуляции, которые приводят к ослаблению рубля.