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Финансы

ФТС перечислила в бюджет 4,5 трлн рублей с начала года

Ведомости

Поступления в федеральный бюджет России от Федеральной таможенной службы (ФТС) с начала года составили 4,5 трлн руб., сообщил журналистам врио главы ведомства Руслан Давыдов.

«На сегодняшний день могу назвать цифру – 4,5 трлн, может, чуть больше, собранных платежей в федеральный бюджет. Плановое задание на год – чуть меньше 6,5 трлн. Тоже приложим все силы, чтобы его выполнить», – сказал он.

Чиновник отметил, что в январе-апреле перечисления ФТС были ниже прогнозных значений из-за подрывов газопроводов «Северный поток» осенью 2022 г., но с мая ведомство вошло в «зеленую» зону. Плановое задание на сентябрь составило 555 млрд руб., оно будет, вероятно, слегка перевыполнено, добавил врио главы ФТС.

Ранее на этой неделе Давыдов рассказал, что ключевым источником дохода страны после экспорта нефти и газа становится продажа продовольствия за границу. По его данным, рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в настоящий момент достигает примерно 70% «в весовом выражении», а в стоимостном – «поменьше из-за конъюнктуры цен».

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Как писали ранее «Ведомости», опасения рекордного дефицита бюджета по итогам этого года пока не подтверждаются – разрыв между доходами и расходами, стремительно возраставший в начале года, устойчиво сокращается, следует из данных Минфина. За первые восемь месяцев казна получила почти 17 трлн руб. доходов, что лишь на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. 

Расходы за восемь месяцев Минфин оценил в 19,4 трлн руб., что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 12%. Дефицит за январь – август, таким образом, оказался на уровне 2,4 трлн руб., или 1,5% ВВП, говорится в сообщении ведомства. Минфин, согласно закону о бюджете, ожидал дефицита по итогам года в 2% ВВП, или 2,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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