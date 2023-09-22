ФТС перечислила в бюджет 4,5 трлн рублей с начала года

Как писали ранее «Ведомости», опасения рекордного дефицита бюджета по итогам этого года пока не подтверждаются – разрыв между доходами и расходами, стремительно возраставший в начале года, устойчиво сокращается, следует из данных Минфина. За первые восемь месяцев казна получила почти 17 трлн руб. доходов, что лишь на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.