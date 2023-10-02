Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2030 году
Министерство финансов исполнило обязательства на сумму 20,9 млрд руб. по выплатам купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2030 г., следует из сообщения министерства.
20,9 млрд руб. (эквивалент $214,5 млн) получены платежным агентом по евробондам – Национальным расчетным депозитарием (НРД), сообщил Минфин.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.
9 сентября Путин подписал указ о доработанном порядке выплат по еврооблигациям РФ. В соответствии с ним оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И», с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.
Свои выплаты владельцы еврооблигаций 3-й группы смогут получить в течение 90 дней в российских рублях по курсу ЦБ на дату фактической выплаты средств. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета «И» будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.