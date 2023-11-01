Росфинмониторинг: число операций с криптовалютой с начала года увеличилось втрое
Число операций с криптовалютой увеличилось в три раза с начала года, в связи с этим необходимо быстрее принять решение о регулировании цифровой валюты. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью «Известиям».
«Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее», – сказал он.
За год число операций с криптовалютой выросло почти в три раза. По его словам, с января по сентябрь показатель превысил 185 000 операций (против 60 000 за аналогичный период в 2022 г.). Объем операций увеличился вдвое, добавил Чиханчин.
Директор Росфинмониторинга допустил как легализацию расчетов криптовалютой, так и полный запрет. Он отметил, что ведомство «уже знает, как будет работать» при любом из этих сценариев. «Нам нужно понимать правила игры», – пояснил он.
Активное обсуждение необходимости регулирования криптовалют идет в России с прошлого года. В декабре 2022 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что криптовалюта будет легализована в РФ в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. В мае 2022 г. позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле смягчил ЦБ. Изначально регулятор выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты.
В апреле 2023 г. «Ведомости» писали о разработке законопроекта, который предполагает создание национальной криптоплатформы – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. С помощью нее экспортеры также смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах.