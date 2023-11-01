Росфинмониторинг: число операций с криптовалютой с начала года увеличилось втрое

Активное обсуждение необходимости регулирования криптовалют идет в России с прошлого года. В декабре 2022 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что криптовалюта будет легализована в РФ в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. В мае 2022 г. позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле смягчил ЦБ. Изначально регулятор выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты.