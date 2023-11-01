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Финансы

Росфинмониторинг: число операций с криптовалютой с начала года увеличилось втрое

Ведомости

Число операций с криптовалютой увеличилось в три раза с начала года, в связи с этим необходимо быстрее принять решение о регулировании цифровой валюты. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью «Известиям».

«Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее», – сказал он.

За год число операций с криптовалютой выросло почти в три раза. По его словам, с января по сентябрь показатель превысил 185 000 операций (против 60 000 за аналогичный период в 2022 г.). Объем операций увеличился вдвое, добавил Чиханчин. 

Директор Росфинмониторинга допустил как легализацию расчетов криптовалютой, так и полный запрет. Он отметил, что ведомство «уже знает, как будет работать» при любом из этих сценариев. «Нам нужно понимать правила игры», – пояснил он.

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Активное обсуждение необходимости регулирования криптовалют идет в России с прошлого года. В декабре 2022 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что криптовалюта будет легализована в РФ в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны. В мае 2022 г. позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле смягчил ЦБ. Изначально регулятор выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты.

В апреле 2023 г. «Ведомости» писали о разработке законопроекта, который предполагает создание национальной криптоплатформы – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. С помощью нее экспортеры также смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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