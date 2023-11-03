В Госдуму внесли законопроект о предотвращении финансового мошенничества
Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается информировать доверенных лиц о некоторых финансовых операциях гражданина, чтобы предотвратить финансовое мошенничество. Документ размещен в думской электронной базе.
Изменения вносятся в ФЗ «О банках (банковской деятельности)». Авторы законопроекта хотят обязать значимые кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций.
Третье лицо сможет подтвердить или отклонить операцию клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка. В случае отсутствия реакции доверенного лица на уведомление банк должен будет отклонить операцию, говорится в проекте. Уточняется, что порядок информирования доверенного лица банком будет определяться соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом.
Мера не будет распространяться на операции, совершенные с помощью сервиса быстрых платежей (СБП), платежных карт и электронных денежных средств.
Дополнительная верификация необходима, чтобы предотвратить финансовые потери и снизить риск мошенничества в отношении граждан, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы обратили внимание на данные ЦБ, согласно которым в 2022 г. злоумышленники похитили около 14 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2021 г.
В середине октября ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленникам уже удалось похитить десятки миллионов рублей. По данным регулятора, они сообщают жертве, что кто-то пытается похитить деньги со счета, и предлагают перевести средства на «безопасный» счет в ЦБ. Затем мошенники обещают, чтобы после выявления преступников сумму якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.