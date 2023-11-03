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Финансы

В Госдуму внесли законопроект о предотвращении финансового мошенничества

Ведомости

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается информировать доверенных лиц о некоторых финансовых операциях гражданина, чтобы предотвратить финансовое мошенничество. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в ФЗ «О банках (банковской деятельности)». Авторы законопроекта хотят обязать значимые кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций. 

Третье лицо сможет подтвердить или отклонить операцию клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка. В случае отсутствия реакции доверенного лица на уведомление банк должен будет отклонить операцию, говорится в проекте. Уточняется, что порядок информирования доверенного лица банком будет определяться соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом.

За полгода мошенники украли через СБП 1,3 млрд рублей

Это 16,25% от всех похищенных за этот период средств

Мера не будет распространяться на операции, совершенные с помощью сервиса быстрых платежей (СБП), платежных карт и электронных денежных средств.

Дополнительная верификация необходима, чтобы предотвратить финансовые потери и снизить риск мошенничества в отношении граждан, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы обратили внимание на данные ЦБ, согласно которым в 2022 г. злоумышленники похитили около 14 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2021 г. 

В середине октября ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленникам уже удалось похитить десятки миллионов рублей. По данным регулятора, они сообщают жертве, что кто-то пытается похитить деньги со счета, и предлагают перевести средства на «безопасный» счет в ЦБ. Затем мошенники обещают, чтобы после выявления преступников сумму якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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