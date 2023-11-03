В Госдуму внесли законопроект о предотвращении финансового мошенничества

В середине октября ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленникам уже удалось похитить десятки миллионов рублей. По данным регулятора, они сообщают жертве, что кто-то пытается похитить деньги со счета, и предлагают перевести средства на «безопасный» счет в ЦБ. Затем мошенники обещают, чтобы после выявления преступников сумму якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.