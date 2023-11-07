Генеральным директором «СПБ биржи» станет Евгений Сердюков

Ранее Сердюков уже занимал пост гендиректора «СПБ биржи» – с 2012 по 2021 г. В октябре 2021 г. на эту должность был назначен Горюнов. Сердюков тогда остался в правлении и перешел на пост первого заместителя гендиректора, где отвечал за развитие биржевых рынков. До работы в «СПБ бирже» он руководил срочным рынком FORTS.