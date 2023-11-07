Газета
Финансы

Генеральным директором «СПБ биржи» станет Евгений Сердюков

Ведомости

Генеральным директором «СПБ биржи» станет Евгений Сердюков, на этом посту он сменит Романа Горюнова. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Горюнов также выходит из состава совета директоров «СПБ биржи». Ранее Сердюков занимал должность первого заместителя генерального директора «СПБ биржи». Уточняется, что он продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. В пресс-службе добавили, что главной задачей «СПБ биржи» является обеспечение доступа инвесторов к активам.

Совет директоров СПбМТСБ назначил президентом экс-главу ФАС Артемьева

Ранее Сердюков уже занимал пост гендиректора «СПБ биржи» – с 2012 по 2021 г. В октябре 2021 г. на эту должность был назначен Горюнов. Сердюков тогда остался в правлении и перешел на пост первого заместителя гендиректора, где отвечал за развитие биржевых рынков. До работы в «СПБ бирже» он руководил срочным рынком FORTS.

2 ноября США ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении «СПБ биржи», основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. 6 ноября биржа сообщила, что взаимодействует с контрагентами, чтобы установить порядок действий на фоне введения санкций. Там добавили, что консультации продлятся не менее семи рабочих дней.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных