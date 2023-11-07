Генеральным директором «СПБ биржи» станет Евгений Сердюков
Генеральным директором «СПБ биржи» станет Евгений Сердюков, на этом посту он сменит Романа Горюнова. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Горюнов также выходит из состава совета директоров «СПБ биржи». Ранее Сердюков занимал должность первого заместителя генерального директора «СПБ биржи». Уточняется, что он продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. В пресс-службе добавили, что главной задачей «СПБ биржи» является обеспечение доступа инвесторов к активам.
Ранее Сердюков уже занимал пост гендиректора «СПБ биржи» – с 2012 по 2021 г. В октябре 2021 г. на эту должность был назначен Горюнов. Сердюков тогда остался в правлении и перешел на пост первого заместителя гендиректора, где отвечал за развитие биржевых рынков. До работы в «СПБ бирже» он руководил срочным рынком FORTS.
2 ноября США ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении «СПБ биржи», основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. 6 ноября биржа сообщила, что взаимодействует с контрагентами, чтобы установить порядок действий на фоне введения санкций. Там добавили, что консультации продлятся не менее семи рабочих дней.