Греф сообщил о подключении иностранного банка к оплате по QR-коду от «Сбера»

Ранее «Ведомости» писали о росте оплаты через СБП. С января по сентябрь 2023 г. россияне совершили более 1 млрд покупок через СБП на сумму 1,84 трлн руб., что в пять раз больше, чем годом ранее. Заметный рост числа и объема покупок, согласно данным ЦБ, может быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов. Их число выросло год к году почти в три раза и по итогам III квартала 2023 г. составило почти 1,3 млн.