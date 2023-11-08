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Финансы

Греф сообщил о подключении иностранного банка к оплате по QR-коду от «Сбера»

Ведомости

Первый иностранный банк подключился к платформе оплаты по QR-коду от «Сбера». Об этом сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Финополис». Его цитирует пресс-служба кредитной организации.

«Недавно к платформе оплаты по QR-коду от “Сбера” подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключены также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка», – сказал он. 

Греф пояснил, что это поможет увеличить аудиторию сервиса и обороты по оплате по QR-коду. По его словам, ежемесячно с помощью QR-кода совершается почти 40 млн операций. Число ежемесячных пользователей этого сервиса составляет почти 10 млн человек.  

Россияне стали в пять раз чаще платить через СБП

Бурный рост связан с продвижением оплаты по QR-кодам, но он замедлится

Клиентам Сбербанка оплата по QR-коду доступна по SberPay или через СБП. Для этого ему нужно отсканировать графический код на экране терминала, перейти на платежную страницу в браузере и выбрать способ оплаты. В случае оплаты по SberPay пользователь будет перенаправлен в приложение «Сбербанк Онлайн». При оплате через СБП клиент сможет выбрать, в приложении какого банка завершить операцию.

Ранее «Ведомости» писали о росте оплаты через СБП. С января по сентябрь 2023 г. россияне совершили более 1 млрд покупок через СБП на сумму 1,84 трлн руб., что в пять раз больше, чем годом ранее. Заметный рост числа и объема покупок, согласно данным ЦБ, может быть связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов. Их число выросло год к году почти в три раза и по итогам III квартала 2023 г. составило почти 1,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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