Курс доллара превысил 94 рубля впервые с октября прошлого года

«Интерфакс» со ссылкой на экспертов пишет, что на рубль негативно влияет снижение всех мировых рынков капитала. При этом растет стоимость нефти, что оказывает поддержку нацвалюте. По состоянию на 08:14 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE составляет $90,68, цена майских фьючерсов на нефть WTI – $86.