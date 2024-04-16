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Курс доллара превысил 94 рубля впервые с октября прошлого года

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже достиг 94 руб. впервые с 30 октября 2023 г., следует из данных торгов.

К 07:24 мск доллар торговался на уровне 94 руб. Спустя несколько минут американская валюта ускорила рост до 94,1 руб. К 07:37 мск стоимость доллара снизилась до 93,98 руб. По состоянию на 08:01 мск доллар вновь приближается к 94 руб., торгуясь на уровне 93,99 руб.

Курс евро в то же время снижался до 99,65 руб. К 08:01 мск он составил 99,77 руб. Юань торгуется на уровне 12,9 руб.

«Интерфакс» со ссылкой на экспертов пишет, что на рубль негативно влияет снижение всех мировых рынков капитала. При этом растет стоимость нефти, что оказывает поддержку нацвалюте. По состоянию на 08:14 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE составляет $90,68, цена майских фьючерсов на нефть WTI – $86.

15 апреля Банк России подтвердил необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики «в течение продолжительного времени» для снижения инфляции. Регулятор отметил, что это поможет ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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