Курс доллара превысил 94 рубля впервые с октября прошлого года
К 07:24 мск доллар торговался на уровне 94 руб. Спустя несколько минут американская валюта ускорила рост до 94,1 руб. К 07:37 мск стоимость доллара снизилась до 93,98 руб. По состоянию на 08:01 мск доллар вновь приближается к 94 руб., торгуясь на уровне 93,99 руб.
Курс евро в то же время снижался до 99,65 руб. К 08:01 мск он составил 99,77 руб. Юань торгуется на уровне 12,9 руб.
«Интерфакс» со ссылкой на экспертов пишет, что на рубль негативно влияет снижение всех мировых рынков капитала. При этом растет стоимость нефти, что оказывает поддержку нацвалюте. По состоянию на 08:14 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE составляет $90,68, цена майских фьючерсов на нефть WTI – $86.
15 апреля Банк России подтвердил необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики «в течение продолжительного времени» для снижения инфляции. Регулятор отметил, что это поможет ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.